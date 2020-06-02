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Antalya'da ticari yat ve turizm teknelerine izin verildi

Antalya'da ticari yat ve günübirlik tur yapan turizm teknelerinin yeniden faaliyette bulunmalarına karar verildi.

Orhan Çiçek   | 02.06.2020
Antalya'da ticari yat ve turizm teknelerine izin verildi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemleri görüştü. Kurul, ticari yat, ahşap ve turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri ile günübirlik tur yapan turizm teknelerinin yarı kapasite ile faaliyet göstermesini kararlaştırdı. Faaliyetlerine izin verilen teknelerde hijyen kurallarına dikkat edilmesi istendi. Tekne personeli ve misafirlere gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra kayıt altına alınacak. Tekneye gelen ziyaretçiler ise ateşleri temassız ateş ölçer ile ölçüldükten sonra içeriye alınacak. Şüpheli durum oluşması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvuru yapılacak.

Yemek servisi verilen masaların arasındaki mesafe 1,5 metre olarak dizayn edilecek, yan yana sandalyeler arası mesafe ise 60 santimetre olacak. Teknelerde bulunan şezlonglar da araları yine 1,5 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilecek.

Oybirliğiyle alınan karar gereği denetimler yapılacak.


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