Afganistan'da şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti Afganistan'ın Nuristan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 80'i aşkın kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.