Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu, çöpe atılması gerektiği uyarısında bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu, çöpe atılması gerektiğini belirtti.
KULLANILMIŞ KORONAVİRÜS MASKESİ ve eldivenler, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin. pic.twitter.com/ajDyUSUTYE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.