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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu, çöpe atılması gerektiği uyarısında bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 07.06.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu, çöpe atılması gerektiğini belirtti.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin."


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