İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: Kovid-19 nedeniyle 110 sağlıkçı yaşamını yitirdi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 110 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
İstanbul
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İranlı öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen "Tıp Camiasının Sorunları" başlıklı toplantıda konuşan Cihangiri, "Ülkede, aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu 110 sağlık çalışanı Kovid-19'la mücadele esnasında hayatını kaybetti." dedi.
İran'da halkın sağlık çalışanlarına güveninden övgüyle söz eden Cihangiri, "Ülke doktorları ve sağlık çalışanları Kovid-19'la mücadelede bir kez daha ne kadar fedakarca çalıştıklarını ortaya koymuşlardır." ifadesini kullandı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 8 bin 291, vaka sayısı ise 171 bin 789 olarak kayda geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.