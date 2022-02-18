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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı

Bakan Koca, "65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. Test yaptırın" ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 18.02.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlardan, sonucu Kovid-19 çıkabilecek şikayetlerini, önemsiz gibi görünse de dikkate almalarını istedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 uyarısında bulundu.

"65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın." ifadesini kullanan Bakan Koca, önemsiz gibi görünen şikayetlerin nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmamasını istedi.

Bu durumdaki vatandaşlara test yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Koca, "Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor. Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi. 65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

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