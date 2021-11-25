Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz." dedi.
Bakan Koca, "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor." diye konuştu.
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