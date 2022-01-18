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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yetişkin nüfus içinde Kovid-19 aşısı yaptırmamış kişilerin oranının yüzde 8'den az olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 18.01.2022
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı 'Herkes aşı olduktan sonra ben de olurum.' diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."

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Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az
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