Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yetişkin nüfus içinde Kovid-19 aşısı yaptırmamış kişilerin oranının yüzde 8'den az olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'de yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı 'Herkes aşı olduktan sonra ben de olurum.' diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."
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Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2022