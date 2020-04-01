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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

01.04.2020
Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, "Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz." ifadelerini kullandı.

24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu. Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799 olduğunu bildirdi.

"Bu bir halk sağlığı savaşıdır"

Koca, "Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır." diye konuştu.


En fazla koronavirüs vakası İstanbul'da 

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti. 

Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.

"Bir vaka en az 30 kişiye bulaştırıyor"

Hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası

Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Hastanelerde herhangi bir sorun yok"

Bakan Koca, "Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu'da yatak doluluk oranı yüzde 40'larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok." dedi.

Test merkez sayısı 89'a çıkarılacak

Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89'a çıkarılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti."dedi.

Koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısı 601 

Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi. 

Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada 4 milyona yakın N95 maske dağıttık. Daha fazlasını da veririz. İhracatı kestik ve bütün imalatı ülkemiz için sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacak"

Bakan Koca, "Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacak. Vatandaşımızdan ücret talep edilmemesi noktasında bir yaklaşım içindeyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, seyahat kısıtlamasının daha da yoğunlaştırılacağını bildirdi.

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