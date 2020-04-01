Euro
7.31
Dolar
6.70
BIST 100
89,085.13
Altın
1,578.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Gökhan Yılmaz   | 01.04.2020
Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro-Ro gemisiyle gelen 17 tır şoförü, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle önceden boşaltılan yurda götürüldü. 

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı şoförler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta kalanlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a 22 Mart'ta gelen gemi mürettebatı ile tır şoförlerinin arasında bulunduğu 51 kişi ile 28 Mart'ta gelen 34 ve 29 Mart'ta gelen 18 tır şoförü de aynı yurda yerleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İBB'nin 90 personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı
Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti

S&P: Küresel kredi koşulları virüs, petrol ve oynaklık tehdidiyle karşı karşıya

Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

CANLI: Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

CANLI: Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı

PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı