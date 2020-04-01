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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 13 bin 155’e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi.

Barış Seçkin   | 01.04.2020
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 13 bin 155’e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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