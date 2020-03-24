Euro
7.05
Dolar
6.55
BIST 100
84,246.17
Altın
1,564.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere mesaj

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle gençlerden dikkatli olmalarını ve evde kalmalarını istedi.

Kemal Karadağ   | 24.03.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere mesaj

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle gençlerden dikkatli olmalarını ve evde kalmalarını istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri Kovid-19'a ilişkin uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, "Şimdiki gençler…'Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34'e çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' uyarısı
Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı
Yurt dışından gelenler Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Türkiye Kolombiya’ya 26 bin Kovid-19 tanı testi gönderdi

Benzer haberler

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34'e çıktı

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34'e çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' uyarısı

Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı

Yurt dışından gelenler Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından gelenler Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
ABD'deki Demokrat Senatörlerden 'teşvik paketine' engel

ABD'deki Demokrat Senatörlerden 'teşvik paketine' engel
İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı

İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı