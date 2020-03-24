Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere mesaj
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle gençlerden dikkatli olmalarını ve evde kalmalarını istedi.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle gençlerden dikkatli olmalarını ve evde kalmalarını istedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri Kovid-19'a ilişkin uyardı.
Sağlık Bakanı Koca, "Şimdiki gençler…'Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.