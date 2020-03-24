GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Lefkoşa
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Rum basınında yer alan habere göre, Rum lider Anastasiadis, koronavirüs konusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı.
Anastasiadis, ülkede yarın 18.00'den itibaren 13 Nisan'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini söyledi.
Buna göre, Rum kesiminde temel ihtiyaçları giderme, çalışma alanlarına ulaşma, doktor ve eczane ihtiyacı gibi durumların haricinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Parklar, çocuk oyun alanları, sahiller, gezi alanları açık spor alanları ve meydanlar, 13 Nisan'a kadar halka kapalı olacak.
Öte yandan, kilise, cami ve diğer ibadet alanlarına da halkın girişi yasaklandı.
Rum kesiminde bugün 21 yeni pozitif koronavirüs tespit edilirken, ülkede görülen toplam vaka sayısı 116'ya yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.