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Podcast, Koronavirüs

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (16 Mart 2020)

Yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye ve dünyada 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler...

16.03.2020
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (16 Mart 2020)

Ankara

Anadolu Ajansının yeni Podcast hizmetinde dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeler aktarılıyor. Her gün saat 17.00'de yayımlanacak olan "Koronavirüs'te son 24 saat" isimli podcast'ımızda Türkiye ve dünyada salgınla ilgili en son bilgilerin yanı sıra uyarılar, önlemler geniş biçimde işleniyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Podcast - Koronavirüste son 24 saat (16 Mart 2020)

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