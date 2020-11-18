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Sağlık, Koronavirüs

Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısı 3. aşama denemelerde yüzde 95 etkili oldu

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu belirtti.

Fuat Kabakcı   | 18.11.2020
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısı 3. aşama denemelerde yüzde 95 etkili oldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Kovid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirildi. 

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği belirtilen açıklamada, aşının 65 yaş üstü kişilerde ise yüzde 94 etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, aşının, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı ve herhangi bir ciddi güvenlik endişesi olmadığı belirtildi.

Aşının risk altındaki gruplara acil tatbiki için birkaç gün içinde FDA'ya başvurulacağı ve dünya genelindeki diğer ilgili kurumlarla da veri paylaşımı yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, 2020'de aşıdan 50 milyon doz, 2021'in sonuna kadarsa 1,3 milyar doz üretilmesinin planlandığı ifade edildi.

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