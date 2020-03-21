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Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.
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Türkiye, Koronavirüs

MSB: Kışla yemekhanelerine 'aralıklı oturma' düzeni getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele çerçevesinde kışla yemekhanelerinde düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve askerlerin aralıklı düzende oturtulduğunu bildirdi.

Buket Güven   | 21.03.2020
MSB: Kışla yemekhanelerine 'aralıklı oturma' düzeni getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alınmasına devam edildiği vurgulandı.

Kışla yemekhanelerinde düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin uygulandığı belirtilen paylaşımda, "Askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor." ifadelerine yer verildi.

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