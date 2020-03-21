MSB: Kışla yemekhanelerine 'aralıklı oturma' düzeni getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele çerçevesinde kışla yemekhanelerinde düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve askerlerin aralıklı düzende oturtulduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alınmasına devam edildiği vurgulandı.
Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/BLWZyucR4Q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020
Kışla yemekhanelerinde düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin uygulandığı belirtilen paylaşımda, "Askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.