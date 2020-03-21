Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın kendilerini hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda toplumdan izole ettikleri duyuruldu.
Tüm oyunculara ve takım çalışanlarına daha önce test yapıldığı ancak sonuçların yarısının hala gelmediği aktarıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.