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Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.
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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

Berad Büyük   | 21.03.2020
Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın kendilerini hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda toplumdan izole ettikleri duyuruldu.

Tüm oyunculara ve takım çalışanlarına daha önce test yapıldığı ancak sonuçların yarısının hala gelmediği aktarıldı.


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