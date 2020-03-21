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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü

İran'da 6 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu iddiasıyla kullandıkları sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.

Ahmet Dursun   | 21.03.2020
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 673'e yükseldiğini açıkladı. 

İhsanpur, eyalette hastanelere başvuranlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63'e çıktığını belirtti.

Fars eyaletinde can kaybı 66

Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan da eyalette şu ana kadar alkol zehirlenmesi nedeniyle 475 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Bugüne kadar zehirlenenlerden 66 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Muradiyan, "Maalesef sosyal medyada alkolün koronavirüsü kontrol edebileceğine dair söylentiler bu tabloda rol oynadı." dedi.

Öte yandan Rezevi Horasan eyaletine bağlı Türbet Cam ilçesinin Emniyet Müdürü Gulam Muhammed Kuhistani, ilçede sahte içki tüketen 13 kişinin zehirlendiğini duyurdu.

Tedavi altına alınanlardan 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğunu belirten Kuhistani, sahte içki satıcısı 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Huzistan, Fars ve Rezevi Horasan eyaletlerinde can kayıplarının artmasıyla İran genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 194'e ulaştı.

Hastanelerde tedavi altına alınanlardan şu ana kadar Erdebil'de 19, Elburz'da 15, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend de sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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