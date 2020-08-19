Euro
8.78
Dolar
7.36
BIST 100
1,101.69
Altın
1,988.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Yaşam, Koronavirüs

Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve doktor tavsiyesi üzerine hamile eşinden ayrı bir evde izole olan baba, yeni doğan bebeğini 4 gün sonra uzaktan görebildi.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 19.08.2020
Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi

Sinop

Alınan bilgiye göre, Yavuz Şen'in yaklaşık 9 gün önce yapılan (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Son yapılan testi negatif çıkan ve sağlık sorunu olmayan Şen'in evinde izole olması istendi.

Eşi 9 aylık hamile olan Şen, bu nedenle eşinden ayrı bir evde izole olarak karantina sürecinin tamamlanmasını beklemeye başladı.

Dört gün önce Samsun'da özel bir hastanede eşi doğum yapan Şen, bu sırada karısının yanında olamadı.

Şen, "Yaman" ismini koydukları bebekleri ile izole olduğu evin bahçesinde tanıştı. Bebeğine yaklaşamayan ve uzaktan sevmek zorunda kalan babanın zor anları çevredekileri ve Şen'i duygulandırdı.

Baba Şen, AA muhabirine, ilk kez baba olma duygusunu yaşadığını, onun da zorlu bir sürece denk geldiğini söyledi.

Karantina sürecinin halen devam ettiğini ve bebeğine sadece uzaktan bakabildiğini anlatan Şen, "Allah kimseye yaşatmasın, Çok zor ve duygusal bir durum. Doğum esnasında eşimin yanında olamadım. Oğluma şu an sadece uzaktan bakabiliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı
Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi
Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
FAO Türkiye Temsilcisi Gutu: Kovid-19, gıda güvenliğine tehdit oluşturuyor
Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Benzer haberler

İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı

İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem

Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi

Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi
Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla depresyon vakaları 2 kat arttı

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla depresyon vakaları 2 kat arttı