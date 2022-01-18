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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da 102 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 102 bin 144 yeni vaka kaydedildi.

Yusuf Özcan   | 18.01.2022
Fransa'da 102 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi

Paris

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 298 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 263'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 102 bin 144 artışla 14 milyon 274 bin 528'e, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 22,8'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 913'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 776 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan Halk Sağlığı Kurumu Genel Direktörü Genevieve Chene, yaptığı açıklamada, salgının bittiğini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Kovid-19 vaka sayılarındaki yükselişin sürdüğünü ifade eden Chene, dikkatli olunmaya devam edilmesi gerektiğini, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının daha da artabileceğini söyledi.

Chene, salgının seyri ile ilgili değerlendirme yapabilmek için gelecek günleri beklemek gerektiği sözlerini ekledi.

Bu arada, başkent Paris'te açık alanlarda maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hükümetin talimatı doğrultusunda kentte pazarlarda, 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği ve toplu taşıma araçlarının beklendiği alanlarda, okul, üniversite, ibadethane, alışveriş merkezlerinin çevresinde maske takmanın artık zorunluğu olduğu belirtildi.

Paris İdari Mahkemesi 13 Ocak'ta başkentte açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren valilik kararını iptal etmişti.


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