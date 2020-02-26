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Türkiye, Koronavirüs

Malatya'da Kovid-19 karantinası olduğu iddiasına yalanlama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı iddiasının gerçek dışı olduğu bildirildi.

Orhan Yoldaş   | 26.02.2020
Malatya'da Kovid-19 karantinası olduğu iddiasına yalanlama Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir hasta algısı oluşturulmak istendiğini belirtti.

Paylaşımın gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine görüntülerde iddia edildiği gibi hiçbir vaka gelmemiştir. Söz konusu video hastanemizde değil, başka bir yerde çekilmiştir. Söz konusu video kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir ve sosyal medyada halkı korku ve endişeye sevk edecek tarzda, gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan yalan paylaşımda bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

Aktürk, açıklamasında, vatandaşların resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı.

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