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Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor.
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Koronavirüs

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da arttı, Ankara'da ve İzmir'de düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 olduğunu bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 21.11.2021
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da arttı, Ankara'da ve İzmir'de düştü

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayılarını paylaştı.

Buna göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları 6-12 Kasım arasında İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (30 Ekim-5 Kasım) her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 olarak kayıtlara girmişti.

Bakan Koca, 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olduğunu bildirdi.

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