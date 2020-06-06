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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Halkalı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe katılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu.
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Dünya

Irak'ta son 24 saatte 1252 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1252 yeni vaka tespit edildi.

Haydar Karaalp   | 06.06.2020
Irak'ta son 24 saatte 1252 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1252 kişide daha Kovid-19 görüldü ve toplam vaka sayısı 11 bin 98'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 318'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı 4 bin 804'e ulaştı.

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