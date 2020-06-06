Irak'ta son 24 saatte 1252 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1252 yeni vaka tespit edildi.
Bağdat
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1252 kişide daha Kovid-19 görüldü ve toplam vaka sayısı 11 bin 98'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 318'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı 4 bin 804'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.