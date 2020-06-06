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Dünya

Tunus'ta ırkçılık karşıtı gösteri

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi Tunus'ta protesto edildi.

Yosra Ouanes,Hacer Başer   | 06.06.2020
Tunus'ta ırkçılık karşıtı gösteri Fotoğraf: Yassine Gaidi / AA

Tunus

Başkent Tunus'taki Tiyatro binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, "nefes alamıyorum", "ırkçılık öldürür", "şiddete hayır", "ırkçılığa karşı elele", "varlığıma ve direnişime saygı göster" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Meryem ed-Deraci, "Irkçılığın her türünü kınamak için bugün buraya geldim. Sessiz kalmamamız gerek. Sessiz kalmak, canileri desteklemek anlamına gelir." dedi.

Protestoculardan Nesil Habaşi de dünyadaki ırkçılıkla mücadele için köklü çözümler bulunması gerektiğini kaydetti.

George Floyd cinayeti

46 yaşındaki George Floyd, 26 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçen kişilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

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