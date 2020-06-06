Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Londra’da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

Hasan Esen,İlyas Tayfun Salcı   | 06.06.2020
Londra’da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

ABD vatandaşı siyahi George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Çarşamba günkü gösterinin ardından protestocular, bir kez daha Parlamento Meydanı’nda toplandı.

"Siyahların hayatı değerlidir", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atan göstericiler, "Irkçılık bir salgındır", "Sessizlik de şiddettir", "İngiltere masum değil" yazılı dövizler taşıdı.

Protestocular, ırkçılığın sonlandırılması için hükümetten gerekli adımları atmasını istedi. Gösteri sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde polis ekiplerince ikazda bulunuldu.

Gösteride bazı gönüllüler maske ve el temizleyicileri dağıttı. Katılımcıların çoğunu gençlerin oluşturduğu gösteride herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Londra’da yarın da ABD Büyükelçiliğinin önünde gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Çarşamba günkü protestoda zaman zaman polisle göstericiler arasında arbede yaşanmış ve bazı göstericiler gözaltına alınmıştı. 

George Floyd cinayeti 

46 yaşındaki George Floyd, 26 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçen kişilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 135 bin 322'ye yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400 bini aştı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 846'ya yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 135'e çıktı

Benzer haberler

Almanya'da George Floyd protestosu

Almanya'da George Floyd protestosu

Londra’da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 465'e çıktı

Avustralya'da on binler ırkçılık ve ayırımcılığı protesto etti

Avustralya'da on binler ırkçılık ve ayırımcılığı protesto etti
İngiltere'nin Kovid-19 mücadelesi 'sürü bağışıklığıyla' başladı, ölümlerde Avrupa'nın zirvesine tırmandı

İngiltere'nin Kovid-19 mücadelesi 'sürü bağışıklığıyla' başladı, ölümlerde Avrupa'nın zirvesine tırmandı

Michael Jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış

Michael Jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış