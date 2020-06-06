Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Halkalı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe katılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu.
logo
Dünya, Libya

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Libya hükümetini kutladı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Libya halkı ve hükümetini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine karşı kazandığı askeri başarılardan dolayı tebrik etti.

Yosra Ouanes,Mehmet Nuri Uçar   | 06.06.2020
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Libya hükümetini kutladı

Tunisia

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki,  sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, Libya'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde peş peşe ve önemli başarılar elde eden Libya halkı ve hükümetini kutlayan Merzuki, "Libya halkını ve Trablus'taki kardeşlerimizi tebrik ediyorum. En yakın zamanda bu çilenin bitmesini ve Libya'nın her tarafında barışın sağlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAE bu projenin önünde duramayacak

"(Libya Başbakanı) Kardeşim Fayiz es-Serrac'ı, hükümetini, devlet kurumlarını ve faşistlerin burnunu yere süren kahramanları canıgönülden tebrik ediyorum." açıklamasını yapan Merzuki, bir yıldan fazla süredir kararlı şekilde taviz vermeden savunulan Trablus'un, ümmet tarihinde parlak bir sayfa olarak yazılacağını kaydetti.

Merzuki, son olarak, "Bu projenin önünde ne para ne medya ne milisler ne Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) durabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya Ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalimanı, ardından da tüm Trablus il sınırında kontrolü sağladı.

Libya Ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

Hafter milislerini tüm bu geniş alandan çıkaran Libya Ordusu, dün yeni hedeflerinin milislerin işgalindeki Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 900 bini aştı
Azerbaycan'da son 24 saatte en fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Belarus'ta Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 700'ü geçti
ABD'de Kovid-19 vakalarındaki günlük artış iki katına çıktı
Başkentliler piknik ve mesire alanlarında nefes aldı

Benzer haberler

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Libya hükümetini kutladı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Libya hükümetini kutladı

'Hafter'e bağlı milislerin T-122 Sakarya kullandığı' iddiası yalanlandı

Kahire'de toplanan Hafter cephesinden 8 Haziran'da ateşkes çağrısı

Libya ordusu Sirte'nin batısındaki Vişke beldesinde kontrolü sağladı

Libya ordusu Sirte'nin batısındaki Vişke beldesinde kontrolü sağladı
Libya Ordusu yeni bir harekat başlattı

Libya Ordusu yeni bir harekat başlattı
Trablus ve Terhune'nin Hafter'den kurtarılması Libya'ya dair tüm hesapları değiştirdi

Trablus ve Terhune'nin Hafter'den kurtarılması Libya'ya dair tüm hesapları değiştirdi