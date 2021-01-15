Euro
8.97
Dolar
7.40
BIST 100
1,540.00
Altın
1,851.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuşuyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti

Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde, toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti.

Ahmet Sertan Usul   | 15.01.2021
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde, toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, 500 bin üzerinde kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek aşı oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor.

Sağlık çalışanlarının ardından Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı bilgilendirdi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar: Sıramız geldiğinde aşı olacağız
Van'da alınan önlemlerle Kovid-19 vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti

Van'da alınan önlemlerle Kovid-19 vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi

KKTC'de ilk Kovid-19 aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı

Japonya'nın kronikleşen sorunları Kovid-19 ile ayyuka çıktı

Japonya'nın kronikleşen sorunları Kovid-19 ile ayyuka çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 93 milyon 557 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 93 milyon 557 bini geçti
Kovid-19 salgını Rusya'da işsizliği ve yoksulluğu artırdı

Kovid-19 salgını Rusya'da işsizliği ve yoksulluğu artırdı