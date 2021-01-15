Euro
8.97
Dolar
7.40
BIST 100
1,539.89
Altın
1,851.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuşuyor.
logo
Politika, Koronavirüs

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar: Sıramız geldiğinde aşı olacağız

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, risk ölçüleri içerisinde sıraları geldiğinde aşı olacakları bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 15.01.2021
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar: Sıramız geldiğinde aşı olacağız

Ankara

HDP'den yapılan açıklamaya göre, eş başkanlar Buldan ve Sancar'ın ortak yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşılama programının 14 Ocak'ta uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "En kısa sürede en etkili bağışıklamanın bir an önce başarılması için her türlü imkanın kullanılmasını umut etmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın siyasi parti başkanlarını, Meclis Başkanı'nı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kamuoyu önünde aşı olmaya davet ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz ile yaptığımız değerlendirmeye göre, bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir. Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir. Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı bilgilendirdi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar: Sıramız geldiğinde aşı olacağız
Van'da alınan önlemlerle Kovid-19 vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar: Sıramız geldiğinde aşı olacağız

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar: Sıramız geldiğinde aşı olacağız

AK Partili Özkan: Diyarbakır annelerinin terörün ve siyasi uzantılarının kökünü kazıyacağına inanıyorum

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

HDP'li Leyla Güven hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı

HDP'li Leyla Güven hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı

Kobani olayları davasında bazı sanıklar 'azmettirici' olarak HDP'li yöneticileri gösterdi

Kobani olayları davasında bazı sanıklar 'azmettirici' olarak HDP'li yöneticileri gösterdi
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi