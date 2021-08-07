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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 400 milyon dozu geçti.

Sanela Crnovrsanin   | 07.08.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 202 milyon 693 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 295 bine, iyileşenlerin sayısı 182 milyon 174 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 449 bini, Hindistan'da 31 milyon 913 bini, Brezilya'da 20 milyon 108 bini ve Rusya'da 6 milyon 424 bini geçti.

ABD'de günlük vaka sayıları, Delta varyantının da etkisiyle kasımdan bu yana ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN, aşılarını yaptırmadan kurum binasına gelen 3 çalışanını işten çıkardı.

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı Kovid-19 yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, bu hafta sonu da protesto düzenledi.

Pakistan'da son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle 102 kişinin öldüğü "20 Mayıs’tan bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 404'e yükseldi.

Kolombiya, ülkede yaşayan tüm mültecilerin salgına karşı aşılanacağını açıkladı.

Yemen hükümeti, salgın nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan tüm vatandaşlarını ülkeye getirdiğini açıkladı.

Kıbrıs Rum kesiminde bir doktorun, aşı yaptırmayan bir kişiye "sahte aşı sertifikası" düzenlediği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Tayland'da hükümetin salgınla mücadele yöntemlerini protesto etmek için sokaklara dökülen muhaliflere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

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