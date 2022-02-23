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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, BM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Ahmet Sertan Usul   | 23.02.2022
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak

Ankara

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir." bilgisine yer verildi.

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