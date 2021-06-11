Kargo çalışanları ile kuryeler Kovid-19 aşısı olabilecek
Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerine yer verdi.
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Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021