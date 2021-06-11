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Sağlık, Koronavirüs

Kargo çalışanları ile kuryeler Kovid-19 aşısı olabilecek

Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi.

İsmet Karakaş   | 11.06.2021
Kargo çalışanları ile kuryeler Kovid-19 aşısı olabilecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerine yer verdi.

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