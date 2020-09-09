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Türkiye, Koronavirüs

İstanbullular maske kuralına çoğunlukla uydu

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen açık alanlarda maske takma zorunluluğuna vatandaşların çoğunun uyduğu gözlendi.

Kübra Kara   | 09.09.2020
İstanbullular maske kuralına çoğunlukla uydu Fotoğraf: Onur Çoban - Anadolu Ajansı

İstanbul

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. 

İstanbul'da dışarı çıkan vatandaşların çoğunun maske takma kuralına uyduğu görüldü.

Zorunlu olmasına rağmen bazı vatandaşların ise maske takmadığı gözlemlendi. Bazı vatandaşlar ise maskeyi çenesinin altında tuttu.

Tarihi yarımadada da bazı turistlerin maskesiz dolaşması dikkati çekti.

Bu arada, emniyet görevlileri, dışarıda maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetlemeye devam ediyor.


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