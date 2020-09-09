Yozgat ve Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri artırıldı
Kovid-19 vaka sayısının en çok arttığı iller arasında yer alan Yozgat ve Kayseri'de tedbirler artırıldı.
Yozgat/Kayseri
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en çok arttığı iller arasında yer alan Yozgat ve Kayseri'de tedbirler artırıldı.
Yozgat'ta alınan tedbirler kapsamında oluşturulan 60 kişilik filyasyon ekibi karantinada bulunan Kovid-19 hastası ve temaslısını takip ediyor.
Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokak başlarında bekçiler, vatandaşların ateşin ölçüp maske takmayanları uyarıyor.
Yapılan uyarılara rağmen cadde ve sokaklarda maske takmayan veya maskesini çene altına takan vatandaşlar da görülüyor.
Kayseri'nin işlek yerlerinden Kapalı Çarşı ve Millet Caddesi'nde polis, bekçi ve zabıta ekipleri vatadaşları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.
Az sayıda maskesiz dolaşan vatandaşlara ise işlem yapıldığı gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.