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Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri yapıldı

Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Yasin Dikme,Fırat Özdemir,Volkan Kaşik   | 09.09.2020
Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri yapıldı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarını denetledi. 

Araç içi kamera sistemiyle de takibi yapılan otobüs ve minibüsler, sahadaki ekiplerce de kontrol edildi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi, genelgeye aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulandı.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Toplu Taşıma Denetim Birimi ekipleri, kent merkezindeki otobüs duraklarında toplu taşıma araçlarını denetledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarını inceleyen ekipler, maske ve hijyen denetimi de yaptı.

Ekipler, sürücüleri ve yolcuları maske takmaları için uyardı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki toplu ulaşım araçları denetlendi.

Araçlarda incelemelerde bulunan ekipler, hem şoförleri hem de yolcuları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurullara uyulmaları için uyardı.


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