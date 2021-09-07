Dolar
8.33
Euro
9.89
Altın
1,810.57
ETH/USDT
3,768.80
BTC/USDT
51,217.00
BIST 100
1,470.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Ankara Güvenpark'ta göçük oluştu.
logo
Koronavirüs

İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bugün itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşı olduğunu bildirdi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 07.09.2021
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos, 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül'de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı. Gençlerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 635 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu
Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri dolan Trabzon'da vatandaşlara aşı çağrısı
Kovid-19'a yakalanan Gülser Yıldız: Keşke aşımı olsaydım
Kovid-19 hastalığı sürecini gözyaşlarıyla anlatan Kocaelispor'un teknik direktörü aşı çağrısında bulundu

Benzer haberler

İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu

İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

İstanbul'un taksi sorunu nasıl çözülür, taraflar önerilerini AA'ya anlattı

Kovid-19'a yakalanan Gülser Yıldız: Keşke aşımı olsaydım

Kovid-19'a yakalanan Gülser Yıldız: Keşke aşımı olsaydım
Kovid-19 hastalığı sürecini gözyaşlarıyla anlatan Kocaelispor'un teknik direktörü aşı çağrısında bulundu

Kovid-19 hastalığı sürecini gözyaşlarıyla anlatan Kocaelispor'un teknik direktörü aşı çağrısında bulundu
Aşılarını ihmal eden Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı: Çektiğim acıları kimse yaşamasın

Aşılarını ihmal eden Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı: Çektiğim acıları kimse yaşamasın