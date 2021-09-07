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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 635 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 635 artarak 111 bin 892'ye yükseldi.

Ahmet Dursun   | 07.09.2021
İran'da son 24 saatte 635 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 bin 138 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 914'ü hastanelerde tedavi altına alındı.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 184 bin 124'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 635 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 111 bin 892 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 606 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Toplam uygulanan aşı miktarı 30 milyonu geçti

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 982 bin 954 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 10 milyon 355 bin 300 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 30 milyon 338 bin 254 doz aşı uygulandı. Ülkede dünden bu yana 884 bin 810 doz aşının uygulanmasıyla günlük aşılamada en yüksek sayıya ulaşıldı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 246 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 144 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 58 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

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