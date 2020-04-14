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Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 123'e yükseldi

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükselirken, vaka sayısı ise 12 bin 46'ya çıktı.

Esat Fırat   | 14.04.2020
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 123'e yükseldi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükselirken, vaka sayısı ise 12 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 123'e ulaşırken, 178 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 12 bin 46'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 175'inin durumunun ağır olduğu, 2 bin 195 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti

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