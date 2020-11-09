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Koronavirüs

Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşı adayının yüzde 90 etkili olduğu belirlendi

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 09.11.2020
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşı adayının yüzde 90 etkili olduğu belirlendi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirildi.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı BNT162b1 adlı aşı adayının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu belirtildi.

Aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği belirtilen açıklamada, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvurulmasının planladığı ifade edilerek, bulgunun, herhangi bir Kovid-19 aşısının, ticari olarak ruhsatlandırmadan önceki son aşama olan 3. aşama denemelerindeki ilk bağımsız analizinin sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel olarak aşının 3. aşama çalışmalarının ilk ara analizinin, aşının "Kovid-19'u etkili bir şekilde önleyebileceğine dair kanıt sağladığını" belirterek, “Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir.” ifadesini kullandı.

Şahin, "10 ay önce söz konusu aşıyı bulma yolculuğuna çıktığımızda başarmayı arzuladığımız şey buydu. Özellikle bugün, hepimiz salgında ikinci bir dalganın ortasındayken ve birçoğumuz kısıtlamalara maruz kalırken, bu salgını sona erdirme ve hepimiz için normallik duygusunu yeniden kazanma yolunda bu dönüm noktasının ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Pfizer Başkanı Albert Bourla da söz konusu gelişmeyi bilim ve insanlık için harika bir gün olarak nitelendirdi.

BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planlandığını duyurmuştu.

Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşma imzalamıştı. Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

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