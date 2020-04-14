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Dünya, Koronavirüs

New York'ta, Kovid-19 salgınında kullanılacak mobil morglar hazır

ABD'nin New York eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

Mücahit Oktay   | 14.04.2020
New York'ta, Kovid-19 salgınında kullanılacak mobil morglar hazır Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 24 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 649’a çıktı. Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için New York'ta hastanelere gönderilmek üzere yeni konteyner morglar hazırlandı. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin arttığı ABD'nin New York eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

Queens'in Randalls Island bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Mobil morglar New York'ta bir stadyumun otoparkında hazır bekletiliyor

Hazırlıklar kapsamında, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görüldü.

Mobil morgların yerleştirildiği Randalls Island etrafında yer alan New York şehrinde bir düzine hastane bulunsa da morg kapasitelerinin Kovid-19 ölümlerine cevap verecek yeterlilikte olmadığı biliniyor.

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