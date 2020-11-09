Euro
9.59
Dolar
8.07
BIST 100
1,234.50
Altın
1,893.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "12. Büyükelçiler Konferansı"nda konuşuyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı
logo
Dünya, Koronavirüs

Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor

Avustralya'daki bir laboratuvar yeni tip koronavirüs aşısının üretimine başlıyor.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 09.11.2020
Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Küresel biyoteknoloji şirketi CSL, 3. aşama deneyler tamamlanmadan Melbourne'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı. 

Şirketin Bilim bölümünün başkanı Dr. Andrew Nash, ABC News'e yaptığı açıklamada, klinik deneylerin umdukları olumlu sonucu vermesi halinde son aşama onayını almadan önce aşının kısa süre içinde halkın kullanımına hazır olacağını söyledi.

Aşının 3. aşama deneylerinin bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu.

Avustralya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve tedariki için üreticilerle 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalamış, aşının vatandaşlara ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison hükümeti, vatandaşların ücretsiz Kovid-19 aşısına 2021 yılı başında erişebileceğini bildirmişti.

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı çalışmalarına devam edeceği duyurulmuştu

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD'de ara verilmişti.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 458 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı
Singapur'un tropikal ikliminde öksürük virüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte 458 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 458 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı

Singapur'un tropikal ikliminde öksürük virüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor

Singapur'un tropikal ikliminde öksürük virüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor

'Hava kirletici partiküller koronavirüs taşıyabilir' uyarısı

'Hava kirletici partiküller koronavirüs taşıyabilir' uyarısı
90 yaşında Kovid-19'u yenen Fati nine: Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim

90 yaşında Kovid-19'u yenen Fati nine: Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim