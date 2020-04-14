'İmmun plazma' yöntemi bağışçılar açısından sorun oluşturmuyor
Prof. Dr. Burhan Turgut, immun plazma yöntemine ilişkin, "Bu işlem önceden uyguladığımız ve hiçbir sorun görmediğimiz bir yöntem." dedi.
Tekirdağ
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tedavisinde immün plazma yönteminin en çok ümit bağlanan tedavilerden biri olduğunu söyledi.
Bu önde gelen tedavi yönteminin diğer ülkelerde de gündemde olduğunu, hangi hastada ne zaman uygulanacağının yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceğini anlatan Turgut, "Geçmişte yaşanan salgınlarda da bu yöntem kullanıldı. Sağlık Bakanlığının öngördüğü, tedavinin uygulanacağı hastanın ağır durumda olması gerekiyor. Hastanın yüksek risk faktörleri içermesi gerektiği konusunda bir düşünce var." diye konuştu.
Turgut, immun plazma tedavisinde, hastalığı yenmiş kişilerin kanlarının sıvı kısmının alınıp diğer hastalara aktarıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kovid-19 enfeksiyonunu geçirip iyileşen vatandaşların gönüllü bağışçı olması bizim çalışmalarımız açısından çok önemli. Konulan kriter şu, hastalık geçirilecek, hastanın hiçbir şikayeti kalmayacak ve yine yapılacak testlerde de iki kez negatif sonuç çıkacak, artık bu virüsü taşımadığı kesinleşecek. Bu kriterlere uyan kişiler, iyileşmesinin üzerinden de 2 hafta geçtikten sonra donör olarak kabul edilecek. Vatandaşların donör olma konusunda istekli olmaları çok önemli."
"Hiçbir sorun görmediğimiz bir yöntem"
Turgut, plazma bağışçılarının sağlıkları konusunda herhangi endişeye kapılmaması gerektiğine işaret etti.
Plazmanın bağışçılardan alınma yöntemi hakkında bilgi veren Turgut, şu ifadeleri kullandı:
"Kan ayırma cihazlarıyla bağışçıdan plazma alınıyor. Lösemi, kan kanseri, lenf kanseri olan hastaların trombosit ihtiyacı olduğunda da bu kan ayırma işlemi yapılıyordu. Bu işlemler öncesi bağışçılara prosedür anlatılıyor. Onların oluru alınıp bu işlem yapılacak, kişi istemezse yine de vazgeçme şansı var. Bu işlem önceden uyguladığımız ve hiçbir sorun görmediğimiz bir yöntem. Kanın sadece sıvı kısmı alınıyor, alyuvar dediğimiz hücreler alınmıyor."
Turgut, immun plazma yönteminin, SARS, MERS ve daha önce de farklı salgınlarda kullanıldığını, Kovid-19 tedavisinde de etkili olmasının beklendiğini bildirerek, şunları kaydetti:
"Çin'de bu uygulamanın, belirtilen hasta gruplarında etkili olduğu ifade edildi. Kovid-19 enfeksiyonunu geçirmiş vatandaşlarımızın bu hastalığa yakalanmış hastalara yardımcı olması çok önemli. Hastalığı yenenler, bu hastalığın zorluğunu ve korkusunu yaşamıştır. Bu yüzden tedavisi devam eden hastalara yardımcı olmak isteyeceklerdir. Bağışçılar hem kendileri şifayı buldu hem de plazma vererek başka hastaların şifa bulmasına vesile olabilir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.