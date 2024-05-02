Dolar
32.36
Euro
34.66
Altın
2,300.35
ETH/USDT
2,986.80
BTC/USDT
59,054.00
BIST 100
10,197.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Kültür

Perinthos Antik Kenti tarih meraklılarını Tekirdağ'a çekecek

Prof. Dr. Erdem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin şehrin turizmine katkı sağlayarak tarih meraklılarının kente gelmesini sağlayacağını söyledi.

Mesut Karaduman  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Perinthos Antik Kenti tarih meraklılarını Tekirdağ'a çekecek

Tekirdağ

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Topluluğunca Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen arkeoloji seminerinde yaptığı konuşmada, antik kentte tiyatro alanında kazı çalışması yapıldığını aktardı.

Perinthos Antik Kenti'nin Trakya'daki en önemli antik kentlerden biri olduğuna işaret eden Erdem, "Tarih öncesi başlıyor ve günümüze kadar Traklar, Roma, Bizans ve Osmanlı burada iskan etmiş. Burada kazılara 2021 yılında başladık. Antik kentin tiyatrosunu kazıyoruz. Bu tiyatro Trakya'nın en büyük tiyatrosu. Burası o dönemde başkent olduğu için önemli. Buradan çıkan önemli eserler müzede sergileniyor." dedi.

Erdem, bu yıl kazıların temmuz ayında başlaması için planlama yaptıklarını söyledi.

Kentten çıkan eserlerin medeniyetlerin tarihine ışık tuttuğunu belirten Erdem, "Burası birçok savaş görmüş, birçok tarihi olaya tanık olmuş, deprem görmüş, yıkım görmüş. Bu sene kazı çalışmalarının yanı sıra kent çevresinde arkeolojik eserlerin tespiti için de araştırmalar devam edecek." dedi.

Kazıların ardından arkeolojik yapıları ve kültür varlıklarını restore ederek yeni işlevler kazandırılması, danışma merkezleri ve bölgeye bir gezi rotası yapılmasının planlandığını aktaran Erdem, "Kentin İstanbul'a yakın olması çok önemli. Ulaşım imkanlarının iyi olması turizm için avantaj. Çanakkale'ye giden yol üzerinde olması da önemli. Kente gelecekler Marmaraereğlisi'ndeki antik kenti görüp ardından kent merkezindeki müzeyi gezme fırsatı bulacak. Perinthos Antik Kenti tarihi, kültürel ve turizm destinasyonu üzerinde bulunuyor." diye konuştu.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta etkili olan hortum çam ağaçlarını kökünden söktü
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangına müdahale ediliyor
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Edirne'nin sınır ötesindeki depremlerden de etkilenebileceği uyarısı
Ankara'da kuvvetli yağış nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandı

Benzer haberler

Tekirdağ'da gelincik tarlaları fotoğrafların doğal fonu oluyor

Tekirdağ'da gelincik tarlaları fotoğrafların doğal fonu oluyor

Perinthos Antik Kenti tarih meraklılarını Tekirdağ'a çekecek

Karateye geçen yıl başlayan 6 yaşındaki Ayza Akgün, Türkiye şampiyonu oldu

Karadenizli tayfalar, Tekirdağ'da sezonluk mesailerinde sona geldi

Karadenizli tayfalar, Tekirdağ'da sezonluk mesailerinde sona geldi
Tekirdağ'da kanola ve buğday tarlaları sürücülere renkli rota sunuyor

Tekirdağ'da kanola ve buğday tarlaları sürücülere renkli rota sunuyor
Karatede Türkiye şampiyonu okul müdürü, Balkan şampiyonluğunu hedefliyor

Karatede Türkiye şampiyonu okul müdürü, Balkan şampiyonluğunu hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet