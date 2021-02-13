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Sağlık, Koronavirüs

Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi

Bakan Koca, Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin Kovid-19 aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 13.02.2021
Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından, Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalının, sağlık ekiplerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda yaptığı çalışmalara ilişkin haberini paylaştı.

Koca, görüntülerle birlikte "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." ifadesini kullandı.

Görüntülerde spikerler, Hollanda'da bazı aşı yerlerinin kış şartları dolayısıyla kapalı olduğuna dikkati çekiyor ve Türkiye'deki sağlık ekiplerinin olumsuz hava koşullarında en ücra yerlerdeki vatandaşlara bile Kovid-19 aşısı yapmak için ulaştığını vurguluyor.

Daha sonra, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlı vatandaşları aşılamak için karlı yolları aşarak köylere gittiği anlara yer veriliyor.

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