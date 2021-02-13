Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi
Bakan Koca, Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin Kovid-19 aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından, Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalının, sağlık ekiplerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda yaptığı çalışmalara ilişkin haberini paylaştı.
Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var. pic.twitter.com/fT82j4l3iL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2021
Koca, görüntülerle birlikte "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." ifadesini kullandı.
Görüntülerde spikerler, Hollanda'da bazı aşı yerlerinin kış şartları dolayısıyla kapalı olduğuna dikkati çekiyor ve Türkiye'deki sağlık ekiplerinin olumsuz hava koşullarında en ücra yerlerdeki vatandaşlara bile Kovid-19 aşısı yapmak için ulaştığını vurguluyor.
Daha sonra, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlı vatandaşları aşılamak için karlı yolları aşarak köylere gittiği anlara yer veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.