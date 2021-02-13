Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.
Saraybosna
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 891 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 398 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 921 bini geçti.
Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 108 bini, Hindistan'da 10 milyon 892 bini, Brezilya'da 9 milyon 765 bini ve Rusya'da 4 milyon 57 bini aştı.
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 108 milyon 891 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 398 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 921 bini aştı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyma koşuluyla okullarda yeniden yüz yüze eğitime dönülebileceğini kaydetti.
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuk ve gençlerde denenecek
İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği aşının klinik çalışmalarda ilk kez çocuklar ve gençlerde deneneceği bildirildi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru Kovid-19'un salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi "birlikte yaşanabilir" bir hastalık haline gelebileceğini belirtti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin salgının yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirler protesto edildi.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da salgın önlemleri protesto edildi. Karlsplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler, "(Başbakan Sebastian) Kurz istifa", "Aşı zorunluluğuna hayır", "Pandemi+Propaganda=Korku" yazılı pankartlar açtı.
Kovid-19'un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti uzmanları, Çin'in salgının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığını belirlemelerine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediğini" iddia etti.
İran'da mutasyonlu virüsün ülkenin tamamına yayıldığı açıklandı
Malezya Sağlık Bakanı Ethem Baba, bu ayın sonunda başlayacak Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı kapsamında ülkedeki 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişiyi aşılamayı planladıklarını açıkladı.
Salgında dördüncü dalga endişesi yaşanan İran'da bazı ilçeler yeniden en yüksek risk seviyesine çıktı. Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19'un mutasyonlu varyantının hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını belirtti.
Irak hükümeti, vaka sayılarının artması üzerine kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda 2 hafta boyunca akşam 20.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilirken, cami ve mescitlerin sadece namaz vakti açık tutulması kararlaştırıldı. Ayrıca taziye merasimleri ve 15 Şubat'tan itibaren kapalı mekanlarda düğün yapılması da yasaklandı.
Avustralya’nın en kalabalık ikinci eyaleti Victoria'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle 5 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Çin'de Yeni Yıl tatilinin başlamasına rağmen salgın nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarının trenle yapılan seyahatleri yüzde 68,8 düşürdüğü belirtildi.
Japonya’da salgına karşı 10 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) yürürlükten erken kaldırılması kararının gelecek haftaya ertelendiği bildirildi.
Japonya Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, Pfizer’ın Kovid-19 aşısının ülke içinde kullanımına bakanlık heyetinin olumlu yaklaştığını belirtti.
Güney Kore hükümeti gelecek haftadan itibaren salgın önlemlerinin hafifletileceğini duyurdu. Buna göre, 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasağı sürecek ancak sosyal mesafe 1,5-2 metreye düşürülecek. Yeme, içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mesai saatlerindeki kısıtlama kalkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.