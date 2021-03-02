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Koronavirüs

Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine 'sahte' Kovid-19 aşısı satıldı

BM misyonunda görevli Taylandlı doktor, Kovid-19'a karşı etkili olduğunu söylediği "sahte" aşıyı 20 dolar karşılığında 273 askere yaptı.

Nuri Aydın   | 02.03.2021
Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine 'sahte' Kovid-19 aşısı satıldı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Sudan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünde görevli Tayland ordusundan bir doktorun, askerlere "sahte" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sattığı bildirildi.

Straitstimes'ın haberine göre, BM misyonunda görevli Taylandlı doktor, Kovid-19'a karşı etkili olduğunu söylediği "sahte" aşıyı 20 dolar karşılığında 273 askere yaptı.

Doktor, kandırdığı askerlere Kovid-19 aşısı diye "su" enjekte ederken olay aşının üzerinde "etiket" bilgisi olmadığını fark eden bir askerin durumu üstlerine bildirmesi sonucu ortaya çıktı.

Taylandlı yetkililer, doktorun görevine son verilerek ülkeye geri gönderildiği ve diplomasının iptal edildiği bilgisini paylaştı.

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