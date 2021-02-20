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Dünya, Koronavirüs

ABD'de hava koşulları 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi

ABD'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 milyon doz yeni tip koronavirüs aşısının dağıtımı ertelendi.

Betül Yürük   | 20.02.2021
ABD'de hava koşulları 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinden Andy Slavitt, olumsuz hava koşullarının aşı dağıtımında gecikmelere neden olduğunu belirtti.

6 milyon doz aşının dağıtımının hava koşulları yüzünden ertelendiğini ifade eden Slavitt, aşıların gelecek hafta gönderileceğini ve gecikmenin telafi edilebilmesi için aşı merkezlerinde randevu sayılarının ve çalışma saatlerinin uzatılması gerektiğini söyledi.

ABD'nin iç ve güney eyaletlerinde kutup soğukları hayatı durma noktasına getirdi.

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