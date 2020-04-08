General Motors 30 bin ventilatör üretecek
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Savunma Üretim Yasası kapsamında yapılan anlaşmayla, General Motors'un (GM) 30 bin ventilatör üreteceğini bildirdi.
Washington
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ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı yapılan açıklamada, Savunma Üretim Yasası kapsamında GM ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde kullanılan ventilatör üretimine ilişkin ilk anlaşmanın yapıldığını duyurdu.
Anlaşma tutarının 489,4 milyon dolar olduğunun belirtildiği açıklamada, bu kapsamda GM'nin toplam 30 bin ventilatörü ağustos sonuna kadar teslim edeceği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu ventilatörlerin 6 bin 132'sinin 1 Haziran'a kadar teslim edilecek şekilde bir üretim programının hazırlanacağı aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında, anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, GM'nin ventilatör üretmesi için kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı tanıyan "Savunma Üretim Yasası"nı uygulamaya koymasının ardından yapıldığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta Twitter hesabından, Ford, General Motors ve Tesla'nın Kovid-19 salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıklamıştı.
Daha sonra ventilatörlerin üretimi konusunda General Motors ile anlaşmazlığa düşen Trump, şirkete karşı kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı "Savunma Üretim Yasası"nı 27 Mart'ta devreye sokmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.