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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 hastaları için 100 bin doz antikor ilacı temin edilecek

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış fakat henüz hastaneye kaldırılmamış hastaların tedavisi için 100 bin doz antikor ilacı satın alınacak.

Mücahit Oktay   | 26.02.2021
ABD'de Kovid-19 hastaları için 100 bin doz antikor ilacı temin edilecek

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Sağlık Bakanlığı, enfeksiyon kapmış ama henüz hastaneye yatmamış, ciddi risk grubunda yer alan Kovid-19 hastaları için, Indiana merkezli ilaç firması Eli Lilly'nin geliştirdiği antikor kombinasyonundan 100 bin doz sipariş verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu ayın başında ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) acil kullanım izni alan firmadan alınacak 100 bin doz için 210 milyon dolar ödeneceği, kasım ayına kadar salgının seyrine bağlı olarak satın alınacak doz sayısının 1 milyonun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Söz konusu antikor kombinasyonunun, Kasım 2020'de Kovid-19 tedavisi için kullanım izni alan "bamlanivimab" ve "etesevimab" isimli ilaçların birleşiminden oluşan bir "monoklonal" antikor kokteyli olduğu kaydedildi.

Her iki ilaç da insan bünyesinin bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonla savaşında doğal olarak ürettiği antikorların yapay kopyalarından oluşurken, antikor tedavi yöntemine, Kovid-19'a yakalanan eski ABD Başkanı Donald Trump için de başvurulmuştu.

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