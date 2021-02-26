Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da kaçırılan 317 kız öğrenciden 7'si kurtuldu

7 öğrencinin silahlı kişilerle ormanda yürürken kaçmayı başardığı bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 26.02.2021
Nijerya'da kaçırılan 317 kız öğrenciden 7'si kurtuldu

Abuja

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bugün yatılı okula düzenlenen saldırıda kaçırılan 317 kız öğrenciden 7'sinin kaçarak kurtulduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, silahlı kişilerin eyalette kaçırdığı 317 kız öğrenciden 7'sinin kurtulmayı başardığı belirtildi. Öğrencilerin, silahlı kişilerle ormanda yürürken kaçmayı başardığı ve ailelerine döndüğü ifade edildi.

Saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okullar kapatıldı

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle, yaptığı açıklamada, eyalette yüzlerce öğrencinin kaçırılması üzerine tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Zamafara halkı için zor bir zaman olduğunu kaydeden Matawalle, "Halkın sakin kalmaya ve mevcut durumu siyasi amaçlara ulaşmak için kullanmak isteyenlerin kötü niyetine direnmeye çağırıyorum. İnşallah kolektif kararlılığımızla bu durumdan daha güçlü çıkacağız." dedi.

Matawalle, kaçırılanların kurtarılması için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Silahlı kişiler, sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19 hastaları için 100 bin doz antikor ilacı temin edilecek
Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Nijerya'da altın madeninde silahlı saldırı: 22 ölü

Nijerya'da altın madeninde silahlı saldırı: 22 ölü

Nijerya'da kaçırılan 317 kız öğrenciden 7'si kurtuldu

Türkiye, Nijerya'da 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasını şiddetle kınadı

Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü

Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü
Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıda 317 kız öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıda 317 kız öğrenci kaçırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da 3. kez 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü'ne layık görüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da 3. kez 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü'ne layık görüldü