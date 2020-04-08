Euro
7.37
Dolar
6.76
BIST 100
93,077.84
Altın
1,650.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsveç Dışişleri Bakanından ülkesini eleştiren ABD Başkanı Trump'a yanıt

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi hakkında yanlış açıklama yapmakla eleştirdi.

Atila Altuntaş   | 08.04.2020
İsveç Dışişleri Bakanından ülkesini eleştiren ABD Başkanı Trump'a yanıt

Stockholm


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ABD Başkanı Trump'ın, Kovid-19 ile mücadelede "İsveç'in sürü bağışıklığına ulaşmaya çalıştığına" ilişkin ifadelerine yanıt verdi.

Diğer birçok ülke gibi İsveç'in de salgınla mücadele ettiğini belirten Linde, "Huzurevlerini ziyaretçilere kapattık. Lise ve üniversite öğrencilerinin derslerini evde takip etmeleri için karar aldık. Buna rağmen birçok ülke hiçbir şey yapmadığımızı düşünse de İsveç için doğru olanı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Linde, Trump'ın, "İsveç'in hiçbir şey yapmadan sürü bağışıklığı kazanmaya çalıştığı" yönündeki sözleri hakkında ise "Sürü bağışıklığını hedefleyen bir stratejimiz yok. Trump'ın açıklamaları gerçekten yanlış." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Dairesinden epidemiyoloji doktoru Anders Tegnell de Trump'ın açıklamalarını ciddiye almadıklarını vurgulayarak "Belki İsveç birçok konuda sıkıcı olabilir ama bizim sağlık alanındaki çalışmalarımızın New York'tan çok daha iyi olduğunu biliyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün, İsveç'in salgınla mücadele yöntemini eleştirerek, "İsveç cesaretle kötüye gidiyor. Sürü diyorlar. İsveç çok fazla acı çekiyor. Bu bir yöntem, ama herkes birbirine bakıyor." diye konuşmuştu.

Öte yandan Halk Sağlık Dairesinin bugün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687'ye, virüsü taşıyanların sayısı da 8 bin 419'a çıktı.

Salgında 11 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç Dışişleri Bakanından ülkesini eleştiren ABD Başkanı Trump'a yanıt
General Motors 30 bin ventilatör üretecek
Eskişehir'de 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi
İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis cezası verildi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 911’e yükseldi

Benzer haberler

İsveç Dışişleri Bakanından ülkesini eleştiren ABD Başkanı Trump'a yanıt

İsveç Dışişleri Bakanından ülkesini eleştiren ABD Başkanı Trump'a yanıt

Kovid-19 Amerikan rüyasını kâbusa çeviriyor

Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu

İsveç'te bir belediye yaşlıların poşetlerini taşımak için ücret talep etti

İsveç'te bir belediye yaşlıların poşetlerini taşımak için ücret talep etti
Zarif'ten Trump'a 'petrol satışını engellemekten vazgeç' çağrısı

Zarif'ten Trump'a 'petrol satışını engellemekten vazgeç' çağrısı
İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı

İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı