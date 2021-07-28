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Sağlık, Koronavirüs

Eskişehir'de randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması ilgi görüyor

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan stantlarda verilen randevusuz aşı hizmeti ilgi görüyor.

Emrah Yaşar   | 28.07.2021
Eskişehir'de randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması ilgi görüyor

Eskşehir

Eskişehir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Mamur, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en önemli unsurun aşılama olduğunu, tüm aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra hastaneler ile bazı noktalarda aşılama hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi.


Aşı olanların da maske, mesafe ve temizlikten taviz vermemeleri gerektiğini vurgulayan Mamur, "Sonuçta kişiler birinci doz aşısını olmuş olsalar da tam bir bağışıklık için ikinci doz aşıya ihtiyaç var. Aşılamaya daha çok önem vermeliyiz. Aşılandık diye de maske, mesafe ile temizliği görmemezlikten gelmemeliyiz." dedi.

Aşı için sırada bekleyen 18 yaşındaki Mustafa Kemal Mercan da Kovid-19 salgınının bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, bunun için herkesin aşı yaptırmasının önemli olduğunu dile getirdi.

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